Ульяновск, , 07:33 — REGNUM В Ульяновской области учрежден знак губернатора «За вклад в развитие добровольческой деятельности имени Светланы Анурьевой». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.

Награда будет вручаться волонтёрам, которые более двух лет оказывают помощь людям, «за высокий профессионализм и активное участие в развитии добровольческой деятельности». Это могут быть не только российские граждане, но и иностранцы — при условии, что они оказывают помощь на территории Ульяновской области.

Данной награде присвоено имя 19-летней Светланы Анурьевой, которая, несмотря на тяжёлое заболевание, до последних дней помогала людям в период пандемии: развозила продукты одиноким пенсионерам, отрабатывала поступающие заявки. Девушка была участником движения «Волонтеры-медики».

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области добровольцам окажут финансовую поддержку, в том числе если они заболели COVID-19. В частности, ежемесячно на текущие расходы будет компенсироваться 1,5 тыс. рублей, при заболевании COVID-19 им будет выплачено по 50 тыс. рублей, если болезнь протекает в лёгкой форме — по 25 тыс. рублей. Действие указа распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля.

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