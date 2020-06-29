Кызыл, , 13:30 — REGNUM В столице Тувы Кызыле развёрнут многопрофильный мобильный госпиталь министерства обороны России на 100 коек. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, здесь будут лечиться как военнослужащие гарнизона, так и местные жители с коронавирусом.

Готовность к работе госпиталя проверили первый замминистра обороны Руслан Цаликов совместно с главой региона Шолбаном Кара-Оолом. Сюда прибыла группа специалистов, в составе замначальника главного военно-медицинского управления Минобороны Олега Калачева, главного санврача ведомства Игоря Азарова, военных медиков и врачей. Всего 250 человек, в том числе 77 медработников.

Госпиталь был доставлен в республику из Челябинской области военно-транспортными самолётами из Челябинской области.

«Воздушным транспортом на расстояние около 3 тыс. километров было доставлено 108 военнослужащих, а также 65 тонн медицинского имущества и материальных средств», — отметили в министерстве.

В кратчайшие сроки здесь развернули инфекционное, санитарно-эпидемиологическое отделения и отделение анестезиологии и реанимации, а также лабораторию для исследования на коронавирус. Персонал, как отмечается, уже приступил к приёму пациентов.

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