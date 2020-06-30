Пекин, , 07:18 — REGNUM Китай намерен нарастить усилия по борьбе с наводнениями и ликвидации последствий засухи с целью обеспечения безопасности людей и их имущества, сообщает 30 июня агентство Синьхуа.

Как отметили в штаб-квартире по борьбе с наводнениями и засухой Китая, все ответственные департаменты и местные правительства должны усилить профилактику наводнений на малых и средних реках из-за мощных проливных дождей, которые обрушились на страну.

В то же самое время штаб-квартира направит все необходимое для оказания местным властям помощи в борьбе с наводнениями и проведения поисково-спасательных операций, было заявлено во время телеконференции в штаб-квартире Министерства по чрезвычайной ситуации КНР.