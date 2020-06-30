Владивосток, , 03:13 — REGNUM В Приморье вводят послабления режима повышенной готовности и открывают места отдыха, заявил в Instagram губернатор Олег Кожемяко.

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«На основании мониторинга эпидситуации мы видим, что за последнюю неделю не допущено прироста заболеваемости, наблюдается даже некоторое снижение. Поэтому с 30 июня можно начать тренировочные процессы спортивным командам по игровым видам, могут начать работать музеи и выставки», — сказал Кожемяко.

По словам губернатора, Приморье может перейти к очередному этапу снятия ограничений в течение четырёх дней при благополучной эпидситуации и уменьшении выявленных случаев заражения.

«Мы перейдём к этапу, когда можно открыть фитнес-залы, предприятия большей площади торговли — до 800 кв. метров. И после 6 июля перейти к третьему этапу. Чтобы 15 июля нам можно было приступить к полноценному оздоровительному отдыху детей и на летних пришкольных площадках, и в оздоровительных лагерях. К этому времени также будут открыты предприятия общественного питания, магазины большей площади, торговые центры. Заработают и туристические базы для приема гостей», — добавил Олег Кожемяко.

При этом В Приморье сохраняется масочно-перчаточный режим, «социальная дистанция».

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области ограничительные мероприятия в условиях пандемии коронавируса продлили до 15 июля.