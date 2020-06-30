Лима, , 02:47 — REGNUM Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Перу увеличилось на 2 946 и достигло 282 365, сообщается на сайте перуанского минздрава.

Кроме того, за прошедшие сутки в республике скончалось 187 пациентов с COVID-19. С начала пандемии в Перу от осложнений при данном заболевании умерло 9 504 человек. Еще 171 159 пациентов выздоровели.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июня перуанский министр здравоохранения Виктор Самора заявил, что Перу вышло на плато по распространению коронавируса.

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