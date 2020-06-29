Санкт-Петербург, , 19:01 — REGNUM В Санкт-Петербурге началась приемная кампания в творческие вузы. В отличие от прошлых лет в этом году вступительные экзамены из-за пандемии проходят по новым правилам. Некоторые из высших учебных заведений допускают дистанционную экзаменацию абитуриентов, другие, наоборот, требуют обязательного личного присутствия. Что ждет абитуриентов 2020 года, узнал корреспондент ИА REGNUM.

По словам ректора Санкт-Петербургского академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина Семена Михайловского, ни о каком дистанционном прохождении вступительных экзаменов «на удалёнке» в его вуз речи быть не может.

«Наши абитуриенты не должны надеяться, что у нас будет онлайн-экзамен, мы этого даже не допускаем, — заявил ректор. — Восемь часов вести трансляцию, как он будет писать или рисовать — физически невозможно. Мы студентов берем из разных уголков земли и районов, и смотреть на то, что у них там происходит, ну, это просто профанация».

По словам ректора, для академии пандемия была большим ударом и испытанием системы, которая не была рассчитана на такие шоки. Кроме того, наполнение бюджета академии происходит за счет иностранных студентов, которых в этом году будет меньше обычного.

«Мы не знаем, когда это всё закончится, и когда пандемия будет завершена. Поэтому в этом году будут собираться заявки, портфолио, а затем студентов пригласят в Петербург для сдачи экзаменов по трем дисциплинам офлайн», — резюмировал Михайловский.

Экзамены будут проходить вживую в мастерских с ограничением по количеству людей в одном помещении. Вначале абитуриенты должны будут сдать общественные дисциплины, после чего, в середине августа, начнутся первые профессиональные испытания. К 28 числу последнего месяца лета прием студентов завершится.

«Сначала посмотрим общий уровень. Это позволит нам обнаружить наиболее талантливых студентов и поддержать их на творческих испытаниях», — сказал ректор.

Добавим, что вместе со вступительными экзаменами в вузе будет проходить и выпускная аттестация, защита дипломов.

«Мы отменили госэкзамены по просьбе студентов, и законодательство нам это позволяет. Хотя, архитекторы его все же сдавать будут, а живописцы, скульпторы и искусствоведы от этого освобождены», — подытожил Михайловский.

Ректор Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова Алексей Васильев, в свою очередь отметил, что пандемия никому не пошла на пользу. По его словам, образовательный процесс в творческих вузах ориентирован на общение мастера с учениками, что обеспечить в полной мере в новых условиях было сложно. Однако музыканты — люди слуха, поэтому в вузе уже практически завершили итоговую государственную аттестацию.

«Мы смогли освоить онлайн-формат, прослушивая записи наших выпускников. Некоторые материалы смогут войти в «золотые» фонды консерватории, — констатировал спикер. — Музыкантам намного легче, им не нужно смотреть на абитуриента или испытуемого, им нужно их слушать».

Васильев посетовал, что из-за коронавирусной эпидемии вузу пришлось отменить госэкзамен у режиссеров оперного театра и ограничиться выпускной квалификационной работой, так как организовать спектакль в нынешнее время для них было совершенно невозможно.

Что касается приема, то он начнется в августе — до первого числа будут дистанционно собираться документы от абитуриентов, включая видеозаписи исполнения композиций. А с 7 августа начнется активная фаза в виде заседания экзаменационных комиссий с прослушиванием.

«Музыкантам намного проще, нам нужно, главным образом, слушать. По записи очень легко определить, кто из ребят имеет определенные способности, талант и необходимые навыки, чтобы осваивать профессию, а кто, наверное, не готов, — пояснил Васильев. — Профессионализм членов комиссии позволит набрать поток студентов, которые смогут заниматься в консерватории».

Однако и в этом вузе есть исключения — режиссеров оперы и балета ждут очные экзамены. Хореографы должны будут показать не только свои знания и умения, но и талант, который через экраны мониторов проявить невозможно.

«Мы точно понимаем, что наша жизнь разделилась на жизнь «до» и «после» пандемии. От нас зависит, как мы сможем собраться и адаптироваться к непростым условиям и, невзирая на все сложности, собрав наши методики, продолжить обучение», — подытожил Алексей Васильев.

Ректор Российского государственного института сценических искусств Наталья Пахомова отметила, что в этом году идет активный набор абитуриентов. Однако в вузе опасаются, что набор 2020 года будет не полным, так как бюджетных мест мало, а на внебюджетные средств у людей может и не быть.

Ректор Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А.Л. Штиглица Анна Кислицына указала, что в ее вузе вступительные испытания продлятся до 18 августа. С 15 июля начнутся экзамены по живописи, рисунку, русскому языку и литературе, композиции. Завершится прием к 26 августа.

«Мы предполагаем, что конкурс в этом году будет чуть меньше, с учетом невозможности участия отдельных регионов и зарубежных абитуриентов, — пояснила Кислицына. — Мы можем констатировать, что подано заявлений столько, сколько у нас бюджетных мест. В этом году 372 бюджетных места и половина из них — бакалавриат. Есть одно бюджетное место в аспирантуру».

По словам Кислицыной, в 2019 году конкурс в академию Штиглица был от двух человек до 20 на одно место. Как и несколькими годами ранее, самые востребованные направления у абитуриентов: графический дизайн, анимация и компьютерная графика, художественный и промышленный текстиль и многое другое.

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