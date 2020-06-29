Ростов-на-Дону, , 16:25 — REGNUM В Ростовской области явка на голосовании по поправкам к Конституции РФ превысила 45%. Об этом ИА REGNUM сообщили в облизбиркоме 29 июня.

Более 1 млн 447 тыс. жителей Ростовской области приняли участие в голосовании по закону о поправке к Конституции РФ за четыре дня. Явка составила 45,26%.

В настоящее время голосование продолжается. 1 июля состоится общероссийский день голосования по поправкам к Конституции РФ.

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