Нью-Йорк, США, , 15:41 — REGNUM Протестная акция против сноса памятника 26-у президенту США Теодору Рузвельту, установленному возле входа в Американский музей естественной истории, состоялась в Нью-Йорке. Об этом 29 июня сообщает газета New York Times.

По информации журналистов издания, возле памятника Рузвельту собралось около 150 демонстрантов, среди которых были как протестующие в кепках с надписью MAGA («Сделаем Америку снова великой» — предвыборный лозунг президента США Дональда Трампа), а также митингующие с флагами американского контрдвижения Blue Lives Matter.

«Спасите Тедди (Рузвельта — ред.). Спасите нашу полицию. Спасите закон и порядок», — скандировали протестующие.

Также они рассказывали о том, что в конной статуе Рузвельту нет никакого расизма и что 26-й президент США не имеет никакого отношения к смерти жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда, после которой в стране начались массовые акции протеста.

При этом на минувшей неделе стало известно, что муниципальные власти Нью-Йорка решили демонтировать указанный памятник Рузвельту на фоне протестов, так как многие протестующие считали его символом колониальной экспансии и расовой дискриминации.

Напомним, Теодор Рузвельт являлся 25-м вице-президентом США, 26-м президентом США, занимавшим данный пост с 1901 по 1909 году как представитель Республиканской партии страны.

Также напомним, что протесты против расизма в США, начавшиеся в конце мая после гибели в Миннеаполисе местного жителя Джорджа Флойда, во многих случаях переросли в погромы, грабежи и стихийные сносы памятников толпами протестующих.