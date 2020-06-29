Ташкент, , 15:10 — REGNUM Авиакомпания «Белавиа» планирует запустить регулярное воздушное сообщение между Ташкентом и Минском, сообщили 29 июня в пресс-службе Uzbekistan Airports.

Авиарейсы планируется запустить после улучшения эпидемиологической ситуации в обеих странах. «Белавиа» планирует выполнять два рейса в неделю по маршруту Минск — Ташкент — Минск.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июня 220 студентов Ташкентского института инженеров железнодорожного транспорта прилетели из Москвы в Ташкент на специальном чартерном рейсе. Всех пассажиров поместили на двухнедельный карантин.

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