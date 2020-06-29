Саратов, , 14:03 — REGNUM В голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Саратовской области с 25 по 28 июня приняли участие более 49% от общего числа зарегистрирванных в регионе избирателей. Об этом рассказала председатель избиркома региона Ирина Романова.

Всего на территории области действуют 1809 участков, еще 39 временных пунктов разместят во время голосования 1 июля на базе лечебных учреждений. Кроме того, голосование во дворах тоже прошло удачно. Люди активно подключились к голосованию, кто-то на участках, к кому-то пришли на дом, добавила глава ЦИК.

Много положительных отзывов от молодых родителей с детьми и от старшего поколения, которые смогли проголосовать, не отходя от дома, сообщила Романова.

Ранее ИА REGNUM сообщало, 25 июня губернатор Саратовской области Валерий Радаев принял участие в голосовании в поселке Юбилейном.

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