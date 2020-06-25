Саратов, , 11:19 — REGNUM Сегодня, 25 июня стартовало голосование по поправкам в основной закон страны. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев принял участие в голосовании в поселке Юбилейном.

При входе на участок №18 глава области обработал руки антисептиком, прошел замер температуры и получил обязательный санитарный набор, в который вошли маска, перчатки и одноразовая ручка.

«Конституция должна соответствовать требованиям сегодняшнего времени. Поправки направлены на человека, на социальные гарантии, которые обеспечиваются государством», — отметил Радаев. По итогам голосования губернатор призвал всех жителей региона прийти на участки и поддержать будущее России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, электронное голосование по поправкам к Конституции России началось 25 июня в 10:00.

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