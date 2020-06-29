Севастополь, , 13:05 — REGNUM В стационарах Севастополя проходят лечение от коронавирусной инфекции более 40 пациентов. Об этом 29 июня ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.

«В настоящий момент в стационарах города находится 41 человек», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Севастополе у одного человека подтвердили положительный результат теста на коронавирус. С начала пандемии в городе у 229 граждан выявили новую инфекцию, выздоровели 176 человек, 4 человека умерли.

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