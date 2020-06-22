Севастополь, , 13:10 — REGNUM В стационарах Севастополя проходят лечение более 30 человек с положительными тестами на коронавирус. Об этом 22 июня ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.

«В настоящий момент в стационарах города находится 31 человек», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в Севастополе у одного гражданина подтвердили положительный результат теста на коронавирус. Всего в городе-герое у 207 человек выявили новую инфекцию. Под медицинским наблюдением из-за новой коронавирусной инфекции в Севастополе пребывает 1154 человека.

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