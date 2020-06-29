Джакарта, , 12:10 — REGNUM Правительство Индонезии объявило, что по состоянию на 29 июня 2020 года в стране выявлено 55 092 случая заражения SARS-CoV-2, сообщает Detik.

Между тем число случаев смерти в Индонезии достигло 2805.

Известно, что за сутки выявлено 1082 случая заражения SARS-CoV-2 и 51 случай смерти.

Напомним, по состоянию на 28 июня 2020 года общее число случаев заражения SARS-CoV-2 в Индонезии превысило 54 тысячи.

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