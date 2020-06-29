Пенза, , 09:07 — REGNUM В Пензенской области вечером 28 июня 2020 года прошел сильный град. В Белинском районе от стихии пострадали урожай и автомобили. Местные жители выложили эмоциональные видео и фото в соцсети.

На одном из роликов слышно, как женщина из-за разгула непогоды и сильного града плачет. Автомобилистам пользователи соцсетей посоветовали в следующий раз прикрывать транспорт толстым одеялом, чтобы смягчить удары.

Региональное МЧС предупреждало пензенцев об ухудшении погоды и порывистом ветре. Пару недель назад по области уже прошел сильный град. Ураганный ветер тогда повалил деревья, повредив несколько машин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пензе коммунальные службы ликвидировали последствия непогоды, обрушившейся на регион 12 и 13 июня.

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