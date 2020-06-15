Пенза, , 10:50 — REGNUM В Пензе коммунальные службы продолжают ликвидировать последствия непогоды, обрушившиеся на регион в прошедшие выходные, сообщает пресс-служба городской администрации.

С городских улиц уже опилено и убрано 37 деревьев, которые повалились от сильного ветра на проезжую часть и блокировали движение, а также представляли угрозу для пешеходов. Еще по нескольким десяткам адресов предстоят работы по ликвидации сваленных ветром деревьев и подтоплений.

Очевидцы публикуют видео в соцсетях о передвижении мужчины на лодке с веслом в микрорайоне Шуист, который превратился в Венецию. Ливневки просто не справились с таким объемом осадков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из-за жары в Пензенской области 11 и 12 июня был объявлен желтый уровень погодной опасности.

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