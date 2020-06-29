Анадырь, , 07:33 — REGNUM На Чукотке на вечер 28 июня явка на голосование по поправкам к Конституции РФ составила 45,7% от общего количества избирателей.

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За четыре дня голосования на избирательных участках побывали 15 110 человек, в том числе вне помещений для голосования — 3928 избирателей.

Всего на Чукотке зарегистрировано около 33 тыс. избирателей. Действует 55 избирательных комиссий, пять из которых — в Анадыре, пишет ИА «Чукотка».

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской автономной области по итогам четырёх дней голосования по поправкам к Конституции РФ свой выбор уже сделали 43,65% избирателей.