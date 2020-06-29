Благовещенск, , 06:53 — REGNUM В Амурской области родители детей в возрасте от полутора до трёх лет получат денежные сертификаты за отсутствие мест в детских садах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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В бюджете области предусмотрели 9,4 млн рублей на оказание помощи семьям, чьи дети не смогли попасть в детский сад. Стоимость сертификата составляет 10 тысяч рублей.

Власти региона уверены, что выдача сертификата номиналом в 10 тысяч рублей, позволит решить проблему очередей в детские сады.

Как сообщается на сайте правительства области, семья получившая сертификат, сможет сняться с очереди в дошкольное учреждение и устроить своего ребёнка в частный детский сад. При этом уточняется, что пребывание ребёнка в частном учреждении обходится в 16 тысяч рублей в месяц.

«Таким образом, сертификат «покроет» около 75% от общей стоимости», — сообщили в правительстве региона.

Самая большая потребность в детских садах в столице региона. Власти ожидают, что около тысячи семей Благовещенска обратятся за сертификатами.

Как сообщало ИА REGNUM, в Перми частные детские сады получат субсидию из федерального бюджета на создание мест для детей в возрасте от полутора до трёх лет.