Пермь, , 09:45 — REGNUM В Перми частные детские сады получат субсидию из федерального бюджета на создание мест для детей в возрасте от полутора до трех лет, сообщили корреспонденту Ре в пресс-службе мэрии.

Размер субсидии, которая выделяется в рамках национального проекта «Демография» составит 11 млн рублей. Частные детские сады могут рассчитывать на федеральные средства, если установят размер родительской платы не выше, чем в муниципальных дошкольных учреждениях.

Порядок предоставления субсидии уже утвержден городской администрацией. Добавим, по состоянию на август 2019 года в столице Пермского края функционировало 67 частных детских садов.