Сантьяго, , 05:18 — REGNUM В Чили за прошедшие сутки выявили 4216 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба чилийского минздрава.

Таким образом общее количество подтвержденных с начала пандемии случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Чили достигло 271 982. Также за 28 июня в стране скончались 162 пациента от осложнений COVID-19. Всего с начала пандемии подтверждено 5509 летальных исходов от болезней, вызванных коронавирусом нового типа.

К настоящему времени в Чили числятся 34 263 активных случая заболевания. Заболевшие либо находятся в самоизоляции, либо получают лечение в медучреждениях страны, либо находятся в 151 специальном обсерваторе.

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