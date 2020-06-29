Пекин, , 05:02 — REGNUM Власти Китая активизировали самый низкий, IV уровень экстренного реагирования из-за наводнений, вызванных проливными дождями в центральных и юго-западных районах страны, сообщает 28 июня агентство Синьхуа.

Как сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям КНР и в Национальной комиссии по устранению последствий природных бедствий, ведомствами были направлены рабочие группы в особо пострадавшие от ливней районы провинций Сычуань, Гуйчжоу и Хунань.

С начала июня от наводнений в стране уже пострадали более 12 млн человек, включая 78 погибших или пропавших без вести. Свыше 8000 домов было смыто, еще более 97 тыс. домов было повреждено в 13 регионах Китая уровня провинции.

Прямой экономический ущерб от разгула стихии достиг 25,7 млрд юаней (около $3,64 млрд), сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям КНР.