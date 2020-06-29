Анадырь, , 04:12 — REGNUM На севере Чукотки синоптики 29 июня обещают мокрый снег, в некоторых районах — дождь.

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Ветер северный 3 — 8 м/с, с усилениями до 13 м/с. На севере Чукотки и побережье Берингова моря ветер до 15 — 20 м/с, сообщает ИА «Чукотка».

Температура воздуха от 0 до +12, ночью местами до — 5.

В Анадыре 29 июня облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура воздуха ночью от +3 до +5, днём от +7 до +9.

Похолодание вызвано северным циклоном и может продержаться несколько дней.

Как сообщало ИА REGNUM, в двух районах Приморья ввели режим ЧС из-за разлившихся рек.