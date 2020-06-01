Жара в Петербург придет лишь на исходе июля
Петербургский синоптик предрёк горожанам холодное лето и сообщил, что насладиться по-настоящему летней жарой удастся лишь в последнюю неделю июля.
Приморье ждут ураганные ветра и сильные дожди
Синоптики Приморья заявили о надвигающемся на регион штормовом предупреждении.
4−5 июня в центральных районах Красноярского края в воздухе и на поверхности почвы местами ожидаются заморозки до — 2°С, сообщает Среднесибирское УГМС.
Май в Омской области был аномально тёплым
Как сообщили в Обь-Иртышском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, среднемесячная температура воздуха в Омской области в мае составила +16…+18°С, что выше нормы на 5−6°С.
С положительной аномалией были все три декады. 13, 14 и 25 мая максимальная температура воздуха повышалась до +28…+37°С. В Русской Поляне 25 мая была зафиксирована самая высокая температура +37°С.
В Омске 13 мая был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха. Столбики термометров поднялись до +32,3°С.
Во время ночной грозы в Новосибирске произошли десятки происшествий
В Новосибирске во время ночной грозы произошло 36 происшествий. В настоящее время городские службы устраняют её последствия. Об этом сообщила единая дежурно-диспетчерская служба.
Ливень обрушился на Новосибирск, затопив дороги и тротуары
На Новосибирск сегодня ночью, с 1 на 2 июня, обрушился ливень с грозой. Городские улицы затопило. Новосибирцы делятся фотографиями и видеозаписами последствий разгула стихии в социальных сетях.
В Мурманской области местным гидрометцентром 3 июня прогнозируется прохождение атмосферного фронта: ожидается местами дождь, возможна гроза.
В Белгороде подсчитывают ущерб от урагана
Данные об ущербе от ураганного ветра принимают в мэрии Белгорода. Стихией повалены деревья, оборваны линии электропередач, повреждены крыши, сообщили 1 июня в пресс-службе городской администрации.
Тем временем, согласно прогнозу «Яндекса», пробки в Москве к вечеру 1 июня достигнут 6 баллов. Сейчас в столице пасмурно, местами идёт дождь.
Лето в Дагестане обещает быть сухим, с жарой до +40 градусов
Лето 2020 года в Дагестане будет сухим, дождливых дней ожидается немного. В наиболее удаленных от моря районах республики в самые жаркие летние дни температура воздуха можно подняться до 40 градусов, сообщил начальник Дагестанского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Абдулгалим Дадашев.
Спасатели предупреждают липчан о сильных грозах
В Липецкой области 1 июня ожидается гроза с усилением южного до 17 метров в секунду. Согласно прогнозам, начавшая днём гроза может продлиться до ночи. В связи с этим спасатели рекомендуют без необходимости не выходить из дома, а на улице не прятаться около стен домов, за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями и под деревьями.
В Пензенской области ожидаются грозы
В Пензенской области снова ожидается ухудшение погодных условий. Так, 2 июня прогнозируется желтый уровень погодной опасности, днем местами ожидается гроза.
«Жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области продлен до среды 3 июня. Об этом 1 июня сообщил Гидрометцентр России.
Под Белгородом ураганный ветер повредил крыши нескольких многоэтажек
Непогода обрушилась в первый день лета на посёлок Северный под Белгородом. Ураганный ветер сорвал крыши с нескольких многоквартирных домов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за ливня и града
Экстренное предупреждение обьявили донские спасатели в связи с ухудшением погодных условий. В ряде территорий пройдут грозовые дожди, ливни, град. При этом ожидается шквалистый ветер до 20−23 метров в секунду.
На Томскую область надвигается непогода
На большей части территории Томской области 2 июня и ночью 3 июня ожидаются дожди, местами сильные, ливни, грозы, местами град.
Жителей Ростова-на-Дону ожидает дождливая неделя
Тёплая и дождливая погода ожидается в Ростове-на-Дону в первые дни июня. По данным синоптиков небольшие и кратковременные осадки пройдут в областном центре в период с 1 по 5 июня. В первые летние выходные — 6 и 7 июня — ожидается облачная погода, осадков не предвидится.
В Калужскую область пришли обильные дожди и грозы
На территории Калужской области 1 июня облачно, дождь, местами сильный, местами грозы. Ветер северо-восточный 6−11 метров в секунду, температура воздуха — от восьми до 13 градусов тепла.
Ливни с грозами и град ожидаются в Кузбассе
В Кузбассе, по данным регионального гидрометцентра, 2 июня ночью и днём ожидаются ливни, грозы, град. Днём ветер может усилиться до 7−12 м/с, местами порывы до 15−20 м/с. При осадках прогнозируется ухудшение видимости на дорогах до 2−4 километров, местами до 1 километра и менее.
В Воронеже лето началось с ливней и гроз
Ливни и грозы накрыли Воронеж в первый день лета 1 июня, при этом, по прогнозу Воронежского гидрометцентра, такая погода сохранится в регионе ближайшие несколько дней, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
В Забайкалье похолодает до — 5 °C
Резкоконтинентальный климат демонстрирует Забайкальский край. После непродолжительного тепла в регионе объявлено штормовое предупреждение в связи с заморозками. Как сообщает региональное ГУ МЧС РФ со ссылкой на данные гидрометцентра о погоде в июне, 2 и 3 июня местами по территории Забайкальского края ожидаются заморозки до — 5 °C в воздухе и на поверхности почвы.
«В дневное время усиление ветра может составить до 21 метра в секунду. Будьте осторожны! Пренебрежение правилами безопасности может повлечь тяжелые последствия», — предупреждает спасатели.
Дожди в Чувашии сменит 30-градусная жара
В Чувашии в ближайшие дни ожидаются дожди, возможна гроза. По прогнозам, через неделю (с 8 по 10 июня) столбики термометров приблизятся к 30-градусной отметке.
Средняя месячная температура воздуха ожидается на большей части территории около нормы. Только на крайнем северо-востоке, а также на севере Уральского федерального округа, Сибирского федерального округа температура будет на 1−2 градуса выше.
На Алтай идут жара сильный ветер
Начало лета на Алтае ознаменовалось предупреждением спасателей: в период со 2 по 6 июня 2020 года на большей части территории Алтайского края ожидается высокая пожароопасность (4 класс горимости), местами по западу сохранится чрезвычайная пожароопасность (5 класс горимости).
Помимо этого синоптики не исключают, что жаркую погоду (температура воздуха будет доходить до +25 °C) может испортить ветер, порывы которого могут достигнуть до 18 м/с, в отдельных районах региона прогнозируются кратковременные дожди и грозы.
Западная Сибирь в июне станет очагом жаркой погоды
Стало известно, какая погода ожидается в июне 2020 года в сибирских регионах.
В частности, по словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, Западная Сибирь и северная половина Красноярского края станут «очагами тепла».
Первый день лета в Петербурге будет прохладным и ветреным
Антициклон и холодный северо-восточный ветер не позволят петербуржцам и жителям Ленинградской области насладиться первыми летними деньками в полной мере.