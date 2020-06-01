Как сообщили в Обь-Иртышском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, среднемесячная температура воздуха в Омской области в мае составила +16…+18°С, что выше нормы на 5−6°С.

С положительной аномалией были все три декады. 13, 14 и 25 мая максимальная температура воздуха повышалась до +28…+37°С. В Русской Поляне 25 мая была зафиксирована самая высокая температура +37°С.

В Омске 13 мая был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха. Столбики термометров поднялись до +32,3°С.