Сакраменто, США, , 00:19 — REGNUM Губернатор американского штата Калифорния Гэвин Ньюсом издал распоряжение о закрытии баров в семи округах штата, а также рекомендовал аналогичную меру для восьми других округов в связи с ростом числа зараженных коронавирусом нового типа. Об этом политик сообщил на своей странице в Twitter.

«Калифорния ввиду ускорения распространения COVID-19 приказывает закрыть все бары во Фресно, Империале, Керне, Кингсе, Лос-Анджелесе, Сан-Хоакине и Тулейре», — заявил Ньюсом.

Также рекомендовано закрыть бары в восьми округах, включая столичный Сакраменто. Ранее бары и заведения общественного питания были закрыты в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Работа этих предприятий возобновилась 12 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-президент США Майк Пенс пообещал предоставить помощь штату Техас в борьбе с коронавирусной инфекцией. Он подчеркнул, что штат получит от федерального центра необходимые ресурсы для борьбы с новым вирусом. Отметим, что штат Техас является одним из регионов США, где выявлен бурный рост числа зараженных коронавирусом нового типа.

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