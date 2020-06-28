Горно-Алтайск, , 12:21 — REGNUM Первый случай смерти пациента с коронавирусом зафиксирован в Республике Алтай. Как сообщили ИА REGNUM 28 июня в региональном оперативном штабе, скончался 88-летний мужчина.

Пенсионера из соседнего региона в Майминский район Республики Алтай около месяца назад перевёз сын. У мужчины несколько раз поднималась температура до 39 градусов. За медпомощью он и родственники не обращались.

Скорую помощь вызвали 23 июня, мужчину сразу госпитализировали. У него диагностировали внебольничную правостороннюю пневмонию и взяли анализ на коронавирус. Тест от 24 июня показал отрицательный результат.

26 июня мужчина умер. «Вирусной пневмонии или изменений, характерных для COVID-19, при вскрытии не выявлено», — говорится в сообщении оперштаба.

Однако при лабораторном исследовании материалов 27 июня был подтверждён коронавирус. Данные материалы направлены в научный центр «Вектор» в Новосибирск.

Пенсионер страдал тяжёлыми хроническими заболеваниями, в том числе сердечно-сосудистой системы.

Напомним, в Республике Алтай за весь период коронавирус подтверждён у 616 человек. Из медучреждений выписаны 259 человек.

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