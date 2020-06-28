Ростов-на-Дону, , 11:21 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки скончались два пациента с подтверждённым результатом теста на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 28 июня.

От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались двое мужчин в возрасте 73 и 84 лет. Оба пациента с COVID-19 страдали хроническими заболеваниями.

Таким образом, за весь период пандемии в Ростовской области от COVID-19 скончались 117 человек.

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