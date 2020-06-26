Анкара, , 20:54 — REGNUM За прошедшие сутки 1396 случаев заражения коронавирусной инфекцией было выявлено в Турции. Об этом 26 июня сообщил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа в своём Twitter.

Всего в Турции количество подтверждённых случаев заражения достигло 194 511. Из них за сутки скончались 19 пациентов, общее количество летальных исходов достигло 5065.

Вылечились от коронавирусной инфекции за сутки 1492 пациента, всего выздоровело 167 198 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ВОЗ ожидает резкого роста заболеваемости COVID-19 в Сирии. Существует опасность резкого возрастания количества заражённых коронавирусом после медленного роста, как это было в соседних Турции, Ираке и Египте.

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