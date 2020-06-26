Барселона, Испания, , 20:30 — REGNUM Более 160 граждан России вылетели вывозным авиарейсом из аэропорта в испанской Барселоне в Москву. Об этом 26 июня сообщает пресс-служба генерального консульства РФ в Барселоне.

Авиарейс компании «Аэрофлот» вылетел из Барселоны в 17:35 по местному времени. На борту самолёта находятся 166 граждан России.

Напомним, международное авиасообщение между Россией и другими странами было прервано с 27 марта в связи с пандемией коронавируса. Исключения были сделаны для ряда авиарейсов, в том числе для вывозных, которыми возвращались на родину граждане РФ, застрявшие за рубежом.

Ранее ИА REGNUM сообщалось о вылете из Бишкека вывозного авиарейса с гражданами РФ в Санкт-Петербург.

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