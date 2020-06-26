Ростов-на-Дону, , 19:05 — REGNUM Губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил о новом смягчении ограничительных мер, введённых в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Они вступят в силу с 29 июня, передаёт ИА REGNUM.

Постановление правительства Ростовской области донской губернатор подписал сегодня, 25 июня. Так, по его словам, с 27 июня на Дону разрешены физкультурные и спортивные мероприятия с участием зрителей и при условии заполнения 10% зрительских мест. Тренировки могут проводиться в группах численностью не более 20 человек.

С 29 июня вступит в силу ещё целый пакет послаблений. В частности, кафе и рестораны откроют открытые площадки, начнут работу детские оздоровительные и пришкольные лагеря, зоопарки вновь распахнут двери для посетителей.

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