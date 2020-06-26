Ереван, , 17:59 — REGNUM Число судебных приставов Армении с диагнозом COVID-19 достигло 23, сообщили 26 июня в службе принудительного исполнения судебных актов страны.

Напомним, в Армении количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 23 247, причём за последние сутки выявлено 759 инфицированных.

Количество летальных исходов среди пациентов с COVID-19 в Армении достигло 410, за последние сутки скончались 13 человек.

Излечились 12 149, продолжают лечение 10 688 человек. Летальность среди пациентов с COVID-19 в Армении составляет 1,76%. Республика находится на 48-м месте в мире по числу случаев COVID-19.

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