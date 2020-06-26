Санкт-Петербург, , 16:13 — REGNUM В Санкт-Петербурге закончилась доследственная проверка сообщения о незаконной перепланировке исторического фасада здания «Придворно-прачечного дома с придворно-прачечным заведением» на набережной реки Фонтанки.

По результатам проверки возбуждено уголовное дело по факту повреждения объектов культурного наследия народов РФ. Об этом 26 июня сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Напомним, проверка была начата по поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина. По данным следствия, неизвестный злоумышленник, действуя умышленно и незаконно, осознавая, что он наносит повреждения объектам культурного наследия «Придворно-прачечный дом с придворно-прачечным заведением» и «Новый придворно-служительский дом» разобрал часть оконного проема первого этажа и устроил вход в квартиру.

«По результатам проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 243 УК РФ (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации)», — уточнили в ведомстве.

В настоящий момент следователи устанавливают личность причастных к совершению правонарушения, а также выясняют все обстоятельства произошедшего.

Отметим, «Придворно-прачечный дом с придворно-прачечным заведением» и «Новый придворно-служительский дом» были включены в список памятников в 2018 году. Они были построен в петровские времена для придворного чиновника В.Д. Олсуфьева. Производственный корпус выполнял функции прачечной вплоть до начала 1990-х.

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