Псков, , 16:00 — REGNUM Губернатор Псковской области анонсировал очередные послабления, которые будут введены в регионе с 1 июля. Пенсионерам и беременным разрешат выходить на улицу, начнут работу спортивные клубы, общественные бани, возобновятся экскурсии. Об этом 26 июня во время заседания регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 заявил Михаил Ведерников, передает корреспондент ИА REGNUM.

В ближайшее время власти региона обратятся в Роспотребнадзор РФ с просьбой разрешить Псковской области перейти к первому этапу ввода послаблений. Как отметил губернатор, в настоящий момент в регионе наблюдается положительная динамика распространения коронавирусной инфекции.

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Основания для послаблений, по мнению Ведерникова, есть, однако не во всех районах региона обстановка одинаковая. Поэтому в районах сами будут принимать решение, в каком муниципалитете уже можно возвращаться к нормальной жизни, а в каком — через неделю-две.

Таким образом, с 1 июля в регионе вводятся послабления: пенсионерам и беременным запрет на прогулки сохранится в рекомендательном характере. Смогут возобновить работу общественные бани с соблюдением ряда мер безопасности, а также спортивные клубы, где заполняемость не должна будет превышать 50%. Помимо этого, жителям разрешили ходить на экскурсии: в помещениях — в группах до пяти человек, на открытом воздухе — до 10.

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