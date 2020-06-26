Псков, , 13:35 — REGNUM В Псковской области за последние сутки выявили 45 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Руководство региона считает такую динамику «сравнительно низкой» и добивается полной ликвидации остающихся очагов заболевания.

Общее количество фактов инфицирования за всё время пандемии к 26 июня в Псковской области достигло 2609 случаев. За сутки число выздоровевших составило 53 человека, общее количество выписанных в регионе — 882 человека. 19 человек скончались за всё время от COVID-19.

«К настоящему моменту осталось три активных очага: Морино (+1), Богданово (+1) и цех готовой продукции Великолукского мясокомбината (за сутки +0), — сообщил на своей странице в соцсети губернатор Псковской области Михаил Ведерников. — С руководством мясокомбината вчера провели совещание, где обсудили и приняли ряд дополнительных решений, чтобы ситуация стабилизировалась в ближайшие дни».

Как стало известно 26 июня на заседании оперативного штаба, 550 человек находятся на амбулаторном лечении. Загрузка коек для больных COVID-19 составляет на сегодня 838 из 1348, то есть занято 46,7% коек.

Добавим, что к настоящему моменту в Псковской области проведено 40 923 теста на коронавирус.

Летняя оздоровительная кампания в Псковской области стартует 15 июля, «если динамика распространения заболевания не будет расти», проинформировал губернатор.

В детские лагеря посторонним вход будет запрещён, все сотрудники не будут покидать территорию до конца смены. Наполняемость отрядов будет составлять не более 50% от штатной.

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