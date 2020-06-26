Москва, , 15:31 — REGNUM Отсутствие российских туристов заграницей скажется на прибыли европейских компаний, уверен управляющий партнер организации по защите пассажиров Андрей Лухин. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом он заявил 26 июня, отвечая н вопрос о том, на какие страны ощутимо повлияет отсутствие России в общем туристическом потоке.

«Это коснется всех стран, в которых, гуляя по центральным улицам, можно услышать русскую речь. Это, в первую очередь, Прага (Чехия), Барселона (Испания), Париж (Франция), Рим (Италия). Это туристические направления, наиболее востребованные у россиян», — объяснил Лухин.

Он заметил, что туристический поток упадет незначительно, но так как доля россиян в этих странах обычно велика, отели, туристические фирмы, рестораны — вся сфера туризма будет терпеть убытки.