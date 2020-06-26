Киншаса, , 16:09 — REGNUM Член администрации главного горнодобывающего района Демократической Республики Конго (ДР Конго) Луалаба сообщил об усилении мониторинга детского труда из-за опасений того, что может произойти резкое увеличение числа родителей, отправляющих своих детей работать в шахты. Об этом передает агентство Reuters со ссылкой на заявление Матье Казембе Савана Илунга, чиновника, курирующего экономику в Луалабе.

В интервью агентству Илунга сообщил, что опасения заключаются в том, что, если родители не смогут заработать достаточно денег, чтобы выжить, они заберут своих детей из школ, чтобы те начали зарабатывать в шахтах.

«Экономическая активность была парализована во время этого кризиса здравоохранения, и это будет иметь негативное влияние на доходы родителей… Но это не должно использоваться в качестве оправдания присутствия детей в шахтах», — подчеркнул Илунга.

Мировой спрос на такие металлы, как кобальт, снизился во время пандемии коронавируса, что привело к резкому падению доходов шахтеров, передает Reuters. По информации агентства, экспорт кобальта упал на 15,2% в первом квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Натали Лунда Нганду, ответственная за социальные, гендерные и семейные вопросы в Луалабе, сказала агентству Reuters что они улучшат системы мониторинга детского труда в регионе.