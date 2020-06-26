Сиэтл, США, , 14:57 — REGNUM Игра-головоломка Superliminal выйдет на консолях PS4, Xbox One и Nintendo Switch 7 июля 2020 года. Об этом 25 июня сообщил портал Gematsu.

В ноябре PC-версия Superliminal также выйдет в магазине Steam. Изначально она была доступна только в сервисе Epic Games Store.

В Superliminal геймерам предстоит решать различные головоломки, основанные на оптических иллюзиях. Проект получил множество положительных отзывов от геймеров и критиков.

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