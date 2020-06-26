Москва, , 14:57 — REGNUM Пока границы с европейскими странами закрыты, основными туристическими направлениями россиян могут стать Сочи и Крым, считает управляющий партнер организации по защите пассажиров Андрей Лухин. Об этом он заявил сегодня, 26 июня, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«В Краснодарском крае отменили двухнедельную изоляцию по прилёте. Граждане РФ могут спокойно сесть в самолет, забронировать отель и отправиться отдыхать в Сочи или Крым либо в другие регионы России, например, на Байкал, — объяснил Лухин. — Будет ли возможность отдохнуть где-то еще? Надеюсь, да. Надеюсь, границы откроют максимально быстро».

Однако Лухин заметил, что страны Евросоюза сейчас заботятся в первую очередь о своей безопасности, и открывать границы для Российской Федерации или США, где ситуация с коронавирусом также сложная, для них пока не является приоритетом.