Рамалла , , 14:54 — REGNUM Общее число выявленных на территории Палестины подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки увеличилось на 132 и превысило 1,7 тысячи. Об этом 26 июня рассказала на пресс-конференции министр здравоохранения Палестины Май эль-Кела.

«132 новых случая заражения коронавирусом выявлены в девяти провинциях на Западном берегу», — заявила министр.

Кроме этого, эль-Кела сообщила, что в результате этого суммарное количество заразившихся SARS-CoV-2 достигло 1 720.

Также она уточнила, что 94 случая из данного числа было выявлено в городе Хеврон и ещё 19 — в Вифлееме.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее количество выявленных на территории Румынии подтверждённых случаев заражения коронавирусом за последние 24 часа возросло на 411 и составило 25697.