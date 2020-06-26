Бухарест, , 14:36 — REGNUM Общее количество выявленных на территории Румынии подтверждённых случаев заражения коронавирусом за последние 24 часа возросло на 411 и составило 25 697. Об этом 26 июня сообщает телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с COVID-19 при правительстве страны.

«На сегодня в Румынии подтверждены 25 697 случаев заражения коронавирусом», — говорится в сообщении.

Также указывается, что за этот же период в стране от COVID-19 скончались 14 пациентов, в результате чего суммарное количество летальных исходов достигло 1 579.

Кроме этого, сообщается, что на сегодняшний день в стране от COVID-19 вылечились около 18,2 тысячи человек.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки на территории США было выявлено почти 40 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.