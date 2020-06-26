Мапуту, , 14:53 — REGNUM Братская могила с надписью «тела боевиков-исламистов» была обнаружена силами безопасности Мозамбика на севере провинции Кабу-Дельгаду во время недавних операций против повстанцев. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на пресс-релиз минобороны Мозамбика.

Предполагается, что тела принадлежат повстанцам, убитым правительственными войсками в марте, когда группа впервые вторглась в Мокимбоа.

В пресс-релизе говорится, что помимо обнаружения массового захоронения, военнослужащие убили шестерых боевиков и изъяли оружие, в том числе огнестрельное оружие, боеприпасы и медикаменты.

По фото‑ и видеоматериалам, опубликованным министерством обороны, повстанцы были одеты в военную форму. В пресс-релизе министерства также сообщается, что действия военнослужащих нацелены на нанесение ударов, штурм и в конечном итоге демонтаж базы боевиков.

Группа боевиков, известная на местном уровне как «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), провела последние два года, нападая на отдаленные деревни по всей провинции, устраивая засады армейским патрулям на изолированных дорогах, вселяя ужас во многих сельских общинах, вынуждая около 200 000 человек бежать из своих домов.

Вооруженные силы Мозамбика активизировали операции в северном регионе после увеличения числа нападений, за некоторыми из которых, по данным минобороны, стоит группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).