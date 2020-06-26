Кош-Агачский район, Алтай, , 12:55 — REGNUM Коронавирус стремительно распространяется в Кош-Агачском районе Республики Алтай, где врачи ежедневно выявляют наибольшее число носителей в регионе. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, этому способствует грубое нарушение местными жителями карантинных мероприятий.

«Проведение похорон, поминок, сватовства, семейных торжеств и других традиционных обрядов с большим количеством участников способствует росту заболеваемости. При этом в общественных местах жители не соблюдают режим дистанцирования, не считают нужным носить маски», — отмечают специалисты.

Каждый носитель перед выявлением вируса, как отмечается, успевает контактировать с большим количеством людей. Порой круг контактных лиц достигает ста. В результате больше половины всех случаев заражения в республике зарегистрированы именно в Кош-Агачском районе.

Введённый 9 июня на территории района карантин при этом грубо нарушается. 23 июня глава региона внёс изменения в указ, согласно которому жителям предписано «не покидать места проживания», за исключением отдельных случаев. Кроме того, от жителей потребовали перенести проведение семейных и корпоративных мероприятий, либо ограничить число гостей.

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