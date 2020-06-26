Великие Луки, Псковская область, , 14:48 — REGNUM Главному врачу Великолукской межрайонной больницы, где в ходе борьбы с коронавирусной инфекцией вскрылась пропажа 100 тысяч средств индивидуальной защиты (СИЗ), не позволили уволиться по собственному желанию. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 26 июня заявил во время заседания оперативного штаба губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

По его словам, в работе Великолукской межрайонной больницы были допущены серьезные ошибки и нарушения. Кроме того, пока эти ошибки исправляли, заболел командированный туда главный врач Пушкиногорской межрайонной больницы, анестезиолог-реаниматолог Леонид Солонухин. 25 июня он был госпитализирован с внебольничной пневмонией.

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Губернатор также указал, что накануне в медучреждении прошла масштабная проверка, которая выявила ряд крупных нарушений: не было должного информирования населения о работе во время эпидемии COVID-19, не было строгих ограничений на посещение больницы и поликлиники пациентами, сотрудники медучреждения не носили маски, а те, что у них были — сделаны медиками собственными руками, хотя больнице был передан груз в 100 тысяч СИЗ.

«Главный врач Великолукской межрайонной больницы написала заявление об освобождении от должности по собственному желанию с 7 июля, но мы посмотрим, не уверен, что у нее получится уйти самостоятельно, до сих пор 100 тысяч масок, которые мы направили им, найти не можем», — заявил губернатор Псковщины.

После чего Михаил Ведерников потребовал у председателя областного комитета по здравоохранению Марины Гаращенко предоставить все материалы по проверке в Великолукской межрайонной больнице.

Как сообщало ИА REGNUM, к 26 июня в Псковской области зарегистрировано 2609 случаев заражения коронавирусом. Общее количество выписанных в регионе — 882 человека. 19 человек скончались за всё время от COVID-19.

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