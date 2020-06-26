Джакарта, , 13:49 — REGNUM Председатель индонезийской ассоциации управления торговыми центрами Эллен Хидаят заявила, что из-за пандемии в торговых центрах регулярно проводят дезинфекцию, сообщает Kompas.

По словам Эллен Хидаят, жителям Индонезии не нужно бояться или беспокоиться о состоянии чистоты в торговых центрах.

«Пока торговые центры закрыты арендаторы проводят регулярную уборку», — заявила Эллен Хидаят на пресс-конференции в Джакарте 26 июня 2020 года.

Председатель индонезийской ассоциации управления торговыми центрами также опровергла информацию о «заплесневелых товарах в индонезийских торговых центрах». По её словам, такие инциденты произошли в Малайзии, а не в Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, представитель целевой группы по борьбе с COVID-19 в Индонезии Рейса Брото Асморо попросила всех жителей страны надевать защитные маски в общественных местах.

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