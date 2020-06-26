Ростов-на-Дону, , 13:39 — REGNUM В Ростовской области смягчение ограничительных мер резкого ухудшения эпидемиологической ситуации не вызвало. Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщил главный санитарный врач региона Евгений Ковалёв.

«Какого-то резкого ухудшения нет. Вместе с тем у нас были и незначительные подъёмы после того, как были послабления. Тенденция к снижению, хоть медленно и поступательно, сохраняется», — отметил Ковалёв.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области поэтапно был снят ряд ограничительных мер. В настоящее время официально закрыты места массового пребывания людей, однако граждане игнорируют запреты и выходят на пляжи и в парки.

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