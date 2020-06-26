Джуба, , 13:25 — REGNUM Глава миссии ООН в Южном Судане сообщил, что 47 сотрудников оказались заражены коронавирусом, один из них скончался. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на заявление Дэвида Ширера в интервью корреспонденту ВВС в Джубе.

В уведомлении для сотрудников Ширер призвал членов миротворческой миссии соблюдать строгие меры социального дистанцирования, нарушение которых будет грозить им дисциплинарными взысканиями.

Напомним, число выявленных случаев заражения коронавирусом в Южном Судане приблизилось к 2000, включая по меньшей мере 10 случаев среди министров правительства. Эксперты здравоохранения предупредили, что истинное число случаев, скорее всего, намного выше, поскольку за все время в стране провели только 10 000 тестов.

Ширер также обеспокоен тем, что пандемия может поставить под угрозу мирное соглашение, подписанное после многолетней гражданской войны в Южном Судане. В последние недели насилие в некоторых частях страны привело к перемещению 60 000 человек, а несколько сотен мирных жителей были убиты, по данным ООН.