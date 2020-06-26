Симферополь, , 13:06 — REGNUM За сутки общее количество находящихся в обсерваторах Крыма граждан уменьшилось ещё на 36 человек. Об этом 26 июня во время ежедневного брифинга заявил заместитель министра здравоохранения РК Антон Лясковский.

«На текущий момент в обсерваторах Республики Крым находится 865 граждан», — отметил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в крымские обсерваторы отправили 143 человека.

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