Искитим, Новосибирская область, , 12:43 — REGNUM В Искитимском районе Новосибирской области, по данным на сегодня, 26 июня, скончался первый пациент с коронавирусом. Всего выявлено 70 случаев заражения. Об этом сообщил оперативный штаб.

Под наблюдением находятся 56 лиц, прибывших на территорию Российской Федерации.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Новосибирской области на утро сегодня, 26 июня, выявлено 108 новых случаев заражения коронавирусом, 158 человек выздоровели, скончался один мужчина.

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