Симферополь, , 12:33 — REGNUM 11 госпитализированных с коронавирусом граждан находятся в реанимации в больницах Крыма. Об этом 26 июня на ежедневном брифинге по ситуации с распространением коронавируса в республике сообщил заместитель министра здравоохранения РК Антон Лясковский.

«Из 169 человек, находящихся на лечении, 11 пациентов находятся в тяжёлом состоянии, все в реанимации Симферопольской городской клинической больницы №7. Всего в республике 117 пациентов средней степени тяжести и 41 пациент в удовлетворительном состоянии», — уточнил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в Крыму по итогам проведения 1335 лабораторных исследований подтвердили положительные результаты тестов на коронавирус у шести граждан. Из больниц выписали 18 пациентов, госпитализированных ранее с новой инфекцией.

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