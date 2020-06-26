Джакарта, , 12:01 — REGNUM Правительство Индонезии объявило, что по состоянию на 26 июня 2020 года в стране выявлено 51 427 случаев заражения SARS-CoV-2, сообщает Detik.

Известно, что за сутки в Индонезии подтвердили 1240 новых случаев заражения и 63 случая смерти.

По последним данным, в Индонезии от COVID-19 скончались 2683 человека.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, индонезийская ассоциация педиатров собирает данные о детях, которые умерли от COVID-19 в Индонезии.

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