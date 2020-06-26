Ростов-на-Дону, , 11:54 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки сократилось число тяжелобольных пациентов стационаров, развёрнутых для больных COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 26 июня.

Так, по данным на утро 25 июня, на Дону к аппаратам искусственной вентиляции лёгких были подключены 39 человек. В настоящее время число тяжелобольных пациентов с COVID-19 составляет 31 человек. Всего в госпиталях медпомощь получают 707 пациентов, коечный фонд заполнен на 31%.

Вместе с тем 9,4 тыс. жителей Ростовской области находятся под медицинским наблюдением. За весь период врачебным контролем было охвачено более 55 тыс. человек.

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